Torre del Greco – Stella d’oro al merito sportivo per celebrare i successi e i traguardi conseguiti dal Circolo Nautico di Torre del Greco. È quella conferita dal Coni Campania al sodalizio con sede al molo di levante del porto nel corso dell’annuale cerimonia di premiazione, che quest’anno si è svolta martedì 26 novembre presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. È qui che il riconoscimento è stato consegnato nelle mani del presidente Gianluigi Ascione dal presidente del Coni Campania Sergio Roncelli e dal delegato del Coni Napoli Agostino Felsani, alla presenza del delegato di Torre del Greco del comitato olimpico nazionale, Liberato Esposito.

Una cerimonia che ha coinvolto un pezzo significativo della storia del Circolo Nautico: per l’occasione, infatti, si sono radunati tutti i presidenti degli ultimi 40 anni. Insieme all’attuale, Gianluigi Ascione, a prendere parte alla consegna del riconoscimento sono intervenuti anche Maurizio Apa, Gianfranco Busatti, Aldo Seminario, Antonio Altiero e Mattia Mazza. A rappresentare l’amministrazione comunale, era presente la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione.







Un contesto, insomma, capaci di mettere insieme tutti i referenti del circolo, arrivato in passato prima al conferimento della stella al merito sportivo di bronzo e poi a quello relativo alla stella d’argento: “Si tratta di un riconoscimento estremamente importante – afferma Ascione riferendosi alla consegna della stella d’oro al merito sportivo – che premia il lavoro in ambito sportivo portato avanti da tutte le componenti del Circolo Nautico, lavoro che ci ha saputo regalare tante soddisfazioni, in particolar modo nella vela. Dal mare sono arrivati titoli nazionali e internazionali, che hanno portato il sodalizio più volte anche ad organizzare rassegne di assoluto prestigio, a partite da diverse edizioni dei campionati italiani”.

A breve, poi, il sodalizio allargherà il proprio interesse ad altre pratiche sportive, a partire dal canottaggio. Il Circolo Nautico si è infatti dotata di una imbarcazione Coastal Rowing da quattro posti, il cui varo è previsto per il prossimo 7 dicembre alle ore 11.