L’Intelligenza Artificiale generativa sta ridefinendo il concetto di creatività, sollevando questioni cruciali in materia di diritto, etica e governance.

La tavola rotonda in programma giovedì 27 marzo 2025 dalle ore 11 alle 16 intende esplorare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla produzione artistica e culturale e i rischi legati allo sfruttamento dell’immagine.

Si analizzeranno inoltre alcuni utilizzi dell’ IA nella Pubblica Amministrazione e le questioni legate alla titolarità dei sistemi utilizzati.







In un mondo in cui l’automazione sembra sempre più persuasiva, c’è ancora spazio per l’individuo? Un confronto aperto per discutere dell’equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti.

Al seminario, che vedrà protagonisti Carla Gallavotti e Ilaria Amelia Caggiano, seguirà il dibattito aperto alla città.

L’evento sarà ospitato presso la Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa (ingresso c/o Scuole Suor Orsola Benincasa – via Suor Orsola Benincasa, 10).

Programma

11:00 – 12:30 Seminario di approfondimento

Carlo Gallavotti, Avvocato – Gallavotti Bernardini & Partners

Introduce Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto Privato, Vice-direttore ReCEPL, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Tavola Rotonda

14:30 – 16:00

Saluti istituzionali

Lucio D’Alessandro, Magnifico Rettore Suor Orsola Benincasa

Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli

Introduzione e moderazione

Ilaria Amelia Caggiano, Ordinario di Diritto Privato, Vice-direttore ReCEPL, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Interventi

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo

Giovanni Sartor, Ordinario di Filosofia del diritto, Direttore Cirsfid, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Serena Stacca, Ricercatrice di diritto amministrativo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Carlo Gallavotti, Avvocato – Gallavotti Bernardini & PartnersDeborah De Angelis, avvocato, Studio legale DDA, avvocato, Studio legale DDA