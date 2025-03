Anche oggi la terra ai Campi Flegrei non da tregua: una nuova scossa è stata registrata poco fa nel territorio campano.

Non c’è tregua per i residenti della zona, ormai in costante ansia e paura.

La scossa di oggi, stando ai sismografi, è stata di magnitudo 3,9 con epicentro a Pozzuoli con profondità 3 km.







Il sisma si è sentito anche oggi in diversi quartieri di Napoli e nella provincia del capoluogo campano.

Secondo l’Osservatorio Vesuviano da giovedì scorso si sono verificati oltre una ventina di terremoti con una magnitudo massima di 4.4.

Tanta paura tra gli abitanti, ma non ci sono stati danni.

In caso di necessità legate alle scosse e al fenomeno bradisismico sono state allestite dalla protezione civile comunale e regionale per assistenza alla popolazione tre aree di attesa, attrezzate per fornire aiuti di prima necessità:

– in viale della Liberazione

– in piazzale Ippodromo

– presso l’ex base NATO a Bagnoli.

È inoltre allestita un’area di accoglienza presso la Sede della Municipalità 10 in via Acate , dove è possibile ricevere assistenza e pernottare.