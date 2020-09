Napoli – Appuntamenti: Quartieri Spagnoli, Etruschi al Museo Archeologico di Napoli.

SABATO 26 SETTEMBRE – ORE 17:00

UN POMERIGGIO ‘NGOPP ‘E QUARTIERE

PASSEGGIATA IN DISCESA AI QUARTIERI SPAGNOLI

Vi invitiamo ad un affascinante itinerario che ci permetterà di scoprire le ricchezze storico-artistiche dei Quartieri Spagnoli, sorti nel XVI secolo per volere di don Pedro de Toledo tra il Castel Sant’Elmo e la nuova strada a lui intitolata destinata a collegare il centro della città con il Palazzo Vicereale. La loro funzione era quella di accogliere le guarnigioni militari spagnole destinate alla repressione di eventuali rivolte della popolazione napoletana, oltre che come dimora temporanea per i soldati che passavano da Napoli in direzione di altri luoghi di conflitto. L’itinerario si articolerà nel reticolo di vicoli che compongono il quartiere Montecalvario, alla scoperta delle loro origini toponomastiche, degli slarghi inaspettati, dei palazzi storici che ospitarono Giacomo Leopardi durante la sua permanenza a Napoli, di complessi religiosi dove la fede è ancora viva e radicata. Lungo il percorso incontreremo i muraless moderni e ironici di Cyop & Kaf, quelli del vicolo di Totò o quello recentissimo dedicato a Luciano De Crescenzo.

PROGRAMMA

17:00 appuntamento uscita fermata funicolare “Corso Vittorio Emanuele” (Funicolare di Montesanto), Napoli

(durata 2 ore circa)

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE Contributo organizzativo: € 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di

distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

———————————————————-

DOMENICA 27 SETTEMBRE – ORE 10:30

GLI ETRUSCHI AL MANN

La cooperativa Sire vi invita a scoprire l’affascinante mostra Gli Etruschi e il MANN.

L’esposizione, composta da seicento reperti, molti dei quali visibili la prima volta, abbraccia un arco temporaleche va dal X al IV secolo a. C. e permette di ricostruire la storia di questa popolazione ed il loro sviluppo nel tempo.

Le due sezioni di cui si compone la mostra permettono sia di approfondire la presenza etrusca nel Mezzogiorno sia di mostrare materiali acquisiti dal Museo sul mercato collezionistico, di provenienza etrusco-italica.

Ad arricchire l’esposizione napoletana, infine, uno straordinario gruppo di materiali dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: si tratta dell’intero corredo della celeberrima Tomba Bernardini da Palestrina (675-650 a.C.), sepoltura tra le più ricche e famose che il mondo antico ci abbia restituito.

La visita proseguirà alla scoperta dei pezzi più importanti della Collezione Farnese, al primo piano del Museo.

APPUNTAMENTO ore 10:30 sotto il porticato di fronte all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale,

(durata 2 ore circa)

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (incluso di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 10,00

(per scontistica e gratuità sul biglietto di ingresso consultare il sito ufficiale del Museo: https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/biglietti-ed-info/orari-e-tariffe/)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare

nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it