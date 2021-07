Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – ORE 20:00

GIOVEDI’ SERA AL MUSEO: UN TOUR AL MANN

La cooperativa Sire vi invita a scoprire uno dei musei più importanti d’Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione delle aperture serali durante le quali il biglietto avrà il prezzo simbolico di 2 euro. Il percorso prevede un’immersione nel mondo dell’archeologia all’interno di uno dei primi musei costituiti in Europa. In esso sono esposti oggetti di valore esemplare in varie sezioni tematiche e conservati centinaia di migliaia di reperti tra statue, mosaici, ceramiche e monili sia provenienti da vari siti antichi del Meridione tra cui Pompei, Ercolano, Stabiae, sia dall’ acquisizione di rilevanti raccolte antiquarie, a partire dalla collezione Farnese appartenuta alla dinastia reale dei Borbone.

APPUNTAMENTO ore 20:00 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 2,00.

Il biglietto potrà essere acquistato a partire dalle 20:00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

******************************************

SABATO 31 LUGLIO – ORE 10:00

NELLE STANZE DEL RE: VISITA A PALAZZO REALE

La Cooperativa Sire vi accompagna in un regale percorso, partendo dalla storia di piazza Plebiscito, per secoli uno slargo irregolare fino alla costruzione nel Seicento del nuovo Palazzo Reale. Vi faremo immergere nell’atmosfera regale delle stanze, dei saloni, del teatro di corte, dei monumentali scaloni del Palazzo Reale che fu costruito a partire dal 1600 e fu abitato prima dai Vicerè spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e dai francesi e infine dai Savoia. Visiteremo le stanze reali al Piano nobile, come ci sono state consegnate dalla storia, con gli arredi dell’epoca sapientemente distribuiti. Questo antico nucleo di stanze corrisponde al Grande Appartamento di Etichetta – voluto da Ferdinando II di Borbone e affacciato a mezzogiorno.

APPUNTAMENTO ore 10:00 presso l’ingresso del Palazzo Reale su Piazza Plebiscito, Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (Radioguide incluse)

ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 6,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento

sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

******************************************

SABATO 31 LUGLIO – ORE 18:00

I VICOLI DI NAPOLI: DALLA COSTAGLIOLA AL CAVONE

La visita riguarderà il colle della Costagliola, situato a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale e delimitato da due importanti arterie della città, via Salvator Rosa e via Correra. Tra vicoli, palazzi spesso progettati ed abitati da importanti architetti e chiese, che visiteremo dall’esterno, scopriremo i segreti di una zona poco nota, dalla quale poi, attraverso strette stradine, arriveremo al Cavone. La strada si è formata attraverso l’attività erosiva secolare delle acque piovane che hanno così determinato le condizioni ottimali per la nascita, in età vicereale, di cave per l’estrazione del tufo, da cui il nome della strada. L’itinerario si concluderà a via Pessina, all’altezza di piazza Dante.

APPUNTAMENTO ore 18:00 di fronte l’ingresso del Museo Archeologico Nazionale, sotto il porticato della Galleria Principe di Napoli – Piazza Museo, Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

******************************************

DOMENICA 1 AGOSTO – ORE 10:00

L’OTTOCENTO PRIVATO A CAPODIMONTE

Una visita alla scoperta di un gioiello all’interno del Museo di Capodimonte, la galleria d’arte dedicata all’Ottocento privato, posta nel piano ammezzato al quale si giunge grazie al monumentale scalone esagonale a doppia rampa, ideato dall’architetto Ferdinando Sanfelice

Nelle diverse sale, che hanno vista panoramica sul Parco e sul golfo di Napoli, si è voluto ricreare l’atmosfera suggestiva di un ambiente privato dell’Ottocento: al loro interno si susseguono oltre duecento opere tra dipinti, sculture, oggetti d’arredo – compresi tessuti e tendaggi – di artisti come Gemito, Mancini, Gigante, Palizzi, che contribuiscono a regalare una dimensione più intima rispetto alla grandiosità dell’Appartamento Reale.

Dopo aver attraversato queste sale ottocentesche, si andrà alla scoperta dei più importanti capolavori della collezione Farnese, frutto del genio di maestri come Masaccio, Botticelli, Tiziano, El Greco, posti al primo piano del Palazzo.

APPUNTAMENTO ore 10:00 presso l’ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di Porta Grande

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (INCLUSO di radioguide ed ESCLUSO il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte di euro 10,00. Per le riduzioni e gratuità d’ingresso: https://capodimonte.cultura.gov.it/biglietti/)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it