Torre del Greco – Al via, giovedì 29 Luglio 2021 alle ore 21.00, la prima serata della II edizione del Festival nazionale del

Folklore “Torre del Greco Folk Festival”, nella splendida e suggestiva cornice di Villa Macrina.

Nato da un’idea dell’Associazione “Gymnasium”, l’evento che traguarda la seconda stagione, ha l’obiettivo di conservare le tradizioni folkloriche italiane per riproporle nel corso degli anni e tramandarle alle nuove generazioni, quale autentico tesoro di tradizioni e di valori.

Direttore artistico, Nicola Di Lecce, che, al netto di un’esperienza ultra quarantennale in questo particolare settore musicale, intende rivalutare e rilanciare la sperimentazione sui ritmi del folk attraverso la realizzazione di singolari spettacoli tratti dal patrimonio della cultura italiana, al fine di favorire l’interazione tra le diverse etnie, non soltanto nel campo dell’arte popolare.

A finanziare il Festival, il comune di Torre del Greco – Assessorato alla cultura ed eventi – con il patrocinio morale di Regione Campania. Ospite d’eccezione della serata, sarà il noto attore di origini vesuviane, Polo Caiazzo.

“Si parte con la stagione degli eventi – dichiara l’assessore al ramo, Enrico Pensati – anche nella nostra città. il concerto folk del prossimo 29 Luglio, infatti, inaugura un periodo ricco di manifestazioni ed iniziative culturali sul territorio che, fino a metà ottobre prossimo, animeranno la vita in città ai tantissimi nostri concittadini che non riusciranno a spostarsi nei luoghi di villeggiatura. Sono particolarmente entusiasta dell’evento che, sono certo, potrà rappresentare per ciascuno di noi una ricca esperienza culturale”.

Dopo la serata del 29, “Torre del Greco Folk Festival” continuerà con altri due appuntamenti, sempre a villa Macrina, il prossimo 20 Agosto ed il successivo 5 Settembre. Ogni serata non potrà prevedere oltre i 200 partecipanti – tenuto conto degli spazi e delle necessarie misure di prevenzione e di divieto di assembramenti, imposti dai protocolli anti COVID- 19.

L’ingresso è libero su prenotazione da effettuarsi necessariamente via whatsapp, indicando nome, cognome e data di nascita al numero 3314564030. I prenotati, inoltre, dovranno presentarsi sul posto entro e non oltre le ore 20.30; superato il termine orario, la prenotazione effettuata non avrà più validità.

“E’ bello e piacevole – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – vedere la nostra città progressivamente rianimarsi di luci, di vita e di colori di eventi musicali e culturali che dopo i mesi oscuri della pandemia che purtroppo non ci siamo ancora del tutto lasciati alle spalle, ci aiutano senz’altro a ritornare alla tanto sospirata normalità. In tale ottica, è stato necessario adeguare e immaginare anche gli eventi che saranno proposti in ossequio alla norme ed alla normativa di contrasto e contenimento alla diffusione del virus”.