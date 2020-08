Torna anche quest’anno nella splendida cornice delle colline del Sannio il festival enogastronomico “Vinalia”. La kermesse giunta alla XXVII edizione avrà luogo come ogni anno a Guardiasanframondi (BN) dal 4 al 10 Agosto. “Mille ragioni, per mille passioni” è il tema scelto dal Circolo Viticoltori, promotore dell’iniziativa, in una tornata particolare e condizionata da una fase post Covid 19 che ha limitato ma non annullato il desiderio di rinnovare i messaggi, di continuare una tradizione, di presentare un appuntamento valido e nello stesso tempo innovativo.

La regola primaria è organizzarsi in piccoli gruppi e, soprattutto, prenotare tramite il sito internet www.vinalia.it.

Le sette aziende vitivinicole che partecipano a Vinalia 2020, nell’ordine: La Guardiense, Cantina di Solopaca, Cantina del Taburno, Vigne Storte, Cantina Morone, Vigne Vecchie e Azienda agricola Scompiglio, non saranno in vetrina nel “Percorso del gusto” allestito nel “cuore” antico guardiese, ma accoglieranno gli enoturisti nelle loro strutture, per vivere insieme “i luoghi del vino”, in un proficuo contatto fra produttore e consumatore.

Un percorso fatto di vigneti e racconti, di convivialità familiare, ma anche del borgo e del suo territorio ricco di storia e di bellezze artistiche e architettoniche. Tante anche le novità tra cui “Cinema sotto le stelle… Gourmet”. Nell’affascinante terrazzo del Palazzo Marotta-Romano, vi sarà la proiezione di film abbinata al buon vino e al buon cibo.

Per saperne di più: www.vinalia.it.