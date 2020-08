Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 5.020 per 4 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 826 tamponi (338.018 dall’inizio della pandemia).

Nelle ultime 24 ore da segnalare una nuova vittima del coronavirus, che porta il totale a 436. Aumentano però anche i guariti, con 7 pazienti ristabiliti, per un totale complessivo di 4.187, così come risale il numero dei ricoveri, in queste 24 ore aumentati di 12 pazienti sintomatici.

Si registra una flessione dei casi complessivi negli ultimi due giorni (7 casi domenica e 4 oggi), in una giornata che fa segnare anche un calo degli esami di laboratorio, ridotti a un terzo rispetto alla media dei giorni scorsi. Resta tuttavia alta la guardia, soprattutto rispetto al rischio di focolai. Si intensificano le indagini epidemiologiche in presenza di un positivo. Come sta avvenendo in queste ore a Pozzuoli, dove si stanno verificando contatti, colleghi e familiari di uno stagista risultato affetto da Covid-19.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 47 (+12) in terapia intensiva 2 (-1), mentre 348 (-15) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 397 (-4) contro i 5.020 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.777 (+2), a Salerno 789 (+1), ad Avellino 579, a Caserta 620 (+2), a Benevento 210 (+1). I casi indicati comprendono anche conferme di tamponi in fase di verifica.