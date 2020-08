Castellammare di Stabia – Quattro le persone arrestate dai carabinieri: si tratta di tre maggiorenni (tra cui due pregiudicati) e un 17enne.

Con loro è stato arrestato anche l’uomo — un pregiudicato estraneo all’aggressione — che ha preso il borsello.

Il militare, che è in condizioni stabili, ha riportato tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo. Dovrà restare in osservazione per le prossime 48 ore e ne avrà per 25 giorni.

Il carabiniere è stato selvaggiamente pestato dopo che ha cercato di sedare una rissa tra scooteristi.