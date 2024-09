Napoli – Workshop. Nuove opportunità Startup Imprese. Fondo Regionale per la Crescita.

A cura di Fortunato Polizio, Direttore Generale Sviluppo Campania.







Interviene Antonio Marchiello, Assessore alle attività produttive e al lavoro Regione Campania. Giovedì 26 Settembre, ore 15.00.

Campania NewSteel. Sala Mario Raffa c/o Città della Scienza, Via Coroglio 57, Napoli.

Campania NewSteel, incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II è lieta di ospitare il 26 settembre 2024 alle ore 15:00 per il workshop Nuove opportunità Startup Imprese. Fondo Regionale per la Crescita: Antonio Marchiello, Assessore Regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, e Fortunato Polizio, Direttore Generale di Sviluppo Campania, che interverranno in merito alle caratteristiche e alle potenzialità della nuova misura di agevolazione per imprese e professionisti – il Fondo Regionale per la Crescita.