Napoli – Città della Scienza si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della scoperta e del divertimento, intitolato “IL FESTIVAL DEI CINQUE COLORI” e dedicato al tema dei pigmenti dei cibi e alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pancrazio, offrirà un’esperienza coinvolgente per adulti e bambini, con attività che mettono in luce il legame tra i colori degli alimenti e le loro proprietà nutrizionali.

Durante il weekend del 29 e 30 marzo sarà possibile partecipare a laboratori interattivi pensati per tutte le fasce d’età. I più piccoli potranno divertirsi con “L’orto a colori”, un’attività che esplora le qualità nutrizionali di frutta e verdura attraverso il gioco creativo, in collaborazione con Giotto, Colore Ufficiale delle attività educational di Città della Scienza. I bambini dai 7 ai 10 anni, invece, avranno l’opportunità di costruire una piramide alimentare tridimensionale con il laboratorio “Salta in bocca”, scoprendo le regole di una dieta equilibrata. Per tutti, grandi e piccoli, è previsto lo spettacolo scientifico “NutriAMOcib – Science Show”, che approfondirà il significato di alimentazione e nutrizione, analizzando i principi nutritivi presenti nei cibi.

Città della Scienza resta aperta anche il sabato sera 29 marzo, per offrire un’esperienza serale con “Appuntamento in Via Lattea”, al Planetario. La serata, che è già SOLD-OUT, inizierà con un’accoglienza nel Museo Corporea, dove i visitatori potranno gustare un aperitivo accompagnato da un dj set curato da PUOK, autore del mini-panino astrospaziale. A seguire, ci sarà uno spettacolo immersivo al Planetario, arricchito dalla sonorizzazione astronomica ideata dal pianista e compositore Marco Corcione. Infine, sarà possibile osservare direttamente ai telescopi pianeti e corpi celesti grazie alla guida esperta di Passione Astronomia. Il prossimo appuntamento in Via Lattea è venerdì 20 giugno.







Anche questo weekend a Città della Scienza rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della scienza vivendo momenti educativi e divertenti insieme alla famiglia.

Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del corpo umano Corporea, alla mostra “Insetti & Co.” e gli emozionanti spettacoli al Planetario.