Ottaviano – Il Parco Nazionale del Vesuvio sarà tra i protagonisti dell’Open Outdoor Experience, evento dedicato al turismo outdoor e alla valorizzazione delle aree protette, in programma il 28, 29 e 30 marzo presso il NEXT di Paestum Capaccio.







L’Ente sarà presente con uno stand espositivo per promuovere il territorio vesuviano e parteciperà a due importanti panel tematici.

Il primo, “Il Cicloturismo nei Parchi e nelle Riserve: un volano di sviluppo sostenibile per le aree interne”, vedrà l’intervento del Presidente Raffaele De Luca, insieme a rappresentanti di altri Parchi nazionali e a esperti del settore, per discutere delle opportunità offerte da ciclovie e cammini nello sviluppo del turismo sostenibile.

Il secondo panel, “Trent’anni di natura protetta: dai Parchi al progetto APE – Appennino Parco d’Europa”, sarà un momento di confronto tra amministratori, esperti e operatori locali sui primi 30 anni delle aree protette italiane e sul futuro della tutela ambientale.

“La partecipazione all’Open Outdoor Experience è un’opportunità per raccontare il Parco Nazionale del Vesuvio come modello di equilibrio tra tutela ambientale e fruizione sostenibile,” dichiara il Presidente Raffaele De Luca. “Attraverso il turismo esperienziale e la valorizzazione delle nostre risorse naturali e culturali, vogliamo contribuire a un futuro in cui le aree protette siano sempre più protagoniste dello sviluppo sostenibile.”

La partecipazione all’Open Outdoor Experience rappresenta un’importante occasione per il Parco Nazionale del Vesuvio di condividere esperienze, progetti e buone pratiche nel campo del turismo sostenibile e della conservazione del territorio.