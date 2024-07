Torre del Greco – Una bevanda analcolica e senza zuccheri con le erbe del Vesuvio per accontentare proprio tutti.

A poco più di 2 anni dalla sua nascita il Vesuvius Magma Gin, il primo distillato con erbe del Vesuvio, oltre ad aver fatto il giro del mondo ed essersi aggiudicato numerosi premi, diventa “dietetico”.

Da una brillante collaborazione, infatti, tra il brand manager Maurizio De Fazio e il dottor Sacha Sorrentino, nutrizionista di sportivi e calciatori, nasce il Vesuvius Magma alcolfree, una bevanda analcolica e senza zuccheri che può sbaragliare succhi di frutta e bevande dietetiche tra gli aperitivi estivi di chi vuole mantenere la linea e rimanere giovane.







Un alcolato delizioso, con la ginestra del Vesuvio, bacche e fiori della straordinaria terra dominata dal vulcano più bello del mondo.

E, dalla mente vulcanica degli organizzatori, reduci con il Vesuvius Magma dell’inserimento tra le Cento eccellenze Forbes Food and Beverage, nasce una bevanda mai pensata prima. Una bevanda analcolico dal gusto unico e particolare da degustare durante gli aperitivi, gli apericena o anche nei locali e in discoteca.

Il Vesuvius Magma alcolfree che sarà lanciato a breve sul mercato sta già incuriosendo i cocktail bar ️ italiani ma anche internazionali.

«Ci tengo a precisare che non possiamo chiamarlo gin , ma bevanda analcolica – ha affermato il brand manager, Maurizio De Fazio- ed è stata pensata proprio per abbracciare tutte le persone: quelle che non bevono alcolici e quelle che in settimana preferiscono, per questioni di nutrizione concedersi un aperitivo alcolfree, senza dover rinunciare al gusto e alla freschezza delle nostra bevanda botanica».

Sacha Sorrentino, esperto in nutrizione sportiva, ha collaborato alla realizzazione della bevanda dell’estate.

Gli abbiamo chiesto qualche parere.

Cosa l’ha spinta a partecipare al progetto?

«Lo stimolo è nato dai miei pazienti, che spesso mi chiedevano cosa potessero bere durante un aperitivo senza compromettere il loro percorso nutrizionale. Non essendo soddisfatto delle alternative presenti sul mercato e desiderando fornire una soluzione adeguata, ho deciso di intraprendere questo progetto. I miei pazienti, spesso coinvolti in momenti di socialità o appuntamenti di lavoro, si trovano a dover scegliere una bevanda che può influenzare negativamente la loro salute o i loro obiettivi nutrizionali. Per mantenere una buona salute, è fondamentale fare scelte alimentari sane e consapevoli. Da questi pensieri è nata l’idea di creare una bevanda analcolica che permetta di godersi un aperitivo senza compromettere la longevità».

Quali sono i vantaggi in un’alimentazione sana di un gin analcolico?

«L’idea è stata fin da subito quella di creare un prodotto originale a Km0, utilizzando le botaniche distillate del Vesuvio. Erbe, bacche e fiori estratti direttamente dal cuore della mia città e di Maurizio, hanno dato vita a una bevanda analcolica senza zuccheri. Questo drink, che non provoca picchi glicemici né eccessi di zucchero nel sangue, è perfetto per accompagnare discorsi fra amici o momenti di network in qualsiasi occasione. Le erbe e le bacche conferiscono alla bevanda proprietà drenanti e antiossidanti, e grazie all’assenza di zuccheri, contribuisce a preservare la longevità».

Magma gin alcool free è consigliata agli sportivi?

«Questa bevanda è adatta agli sportivi, ma non solo, è adatta anche a tutte quelle donne in gravidanza o che allattano. L’abuso di alcol è sconsigliato per la salute e come insegno quotidianamente ai miei pazienti, mantenere un benessere longevo, stabilizzando i livelli di zucchero nel sangue è fondamentale, ma spesso difficile a causa dei prodotti disponibili sul mercato, della scarsa educazione nutrizionale e delle occasioni sociali. Questa bevanda, sana, esuberante e inconfondibile, rappresenta una novità ideale per sostenere la salute anche in compagnia».