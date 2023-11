Il regista porticese Bruno De Paola presenta nelle sale cinematografiche un film interamente girato tra Portici, San Giorgio a Cremano e Morigerati.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, anche sulla sua pagina Facebook, che appare nella pellicola in una breve parte da attore.

“Il film, dal titolo “In Fila per due”, tratta – annuncia Cuomo – di un tormentato rapporto sentimentale tra due fidanzati coinvolti in un tira e molla e che trovano una definitiva soluzione alla loro crisi durante l’evacuazione della popolazione vesuviana per un imminente pericolo (ovviamente nel film) del rischio di una esplosione del Vesuvio.







Bravissimi gli attori e le attrici, bella la storia che narra anche di un tema attuale quale quello del Piano di evacuazione ripercorrendo la nostra richiesta al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale di spostare la popolazione in Cilento anziché in Piemonte in caso di necessità di evacuazione.

Ed in ultimo, questo film – conclude il primo cittadino – segna il mio debutto cinematografico con una piccolissima parte in cui faccio l’assistente del sindaco (il bravissimo Giacomo Rizzo) in una scena girata all’interno dello studio del sindaco della Città di Portici”.

Tra qualche giorno il film sarà proiettato anche a Portici, nel Cinema Roma.