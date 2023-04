‘O cummanna’ è meglio d’ ‘o fottere: recita così uno degli antichi proverbi napoletani diffusi ormai in tutto il Paese che, tradotto, vuol dire “Comandare è meglio che copulare”.

I cittadini partenopei lo sanno e loro stesso ammettono che i detti antichi napoletani non sbagliano mai.

Anzi, raffigurano in pieno la realtà quotidiana e comune.







Un napoletano, inoltre, ha un proverbio per ogni situazione o occasione: tantissimi sono quelli che le generazioni campane hanno tramandato di padre in figlio, tenendone viva la trasizione.

Si tratta di vere e proprie perle di saggezza popolare legate ad territorio così solare e accogliente come quello di Napoli e della Campania, passando per tutte le sue province.

Così come sono tantissimi i casi che vengono proposti nei proverbi: sulla vita, sull’amore, sul cibo, sulla vita, sul mare…

Tutti, infine, modi di dire simpatici e aforismi antichi, ma soprattutto tutti carichi di significato.

In Italia ormai, complice la massiccia presenza di partenopei in ogni angolo del Bel Paese, i napoletani hanno un proverbio per ogni occasione e, come loro stesso ammettono, sono sempre ben raffigurativi.

Quello citato, ‘O cummanna’ è meglio d’ ‘o fottere, è spesso richiamato quando una persona preferisce ruoli di comando o direzione o, ancora, riferito anche alla politica dove tanti aspirano a ricoprire incarichi di potere.