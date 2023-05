Anche la Casina Vanvitelliana riprodotta con i LEGO, i coloratissimi mattoncini tanto amati da adulti e bambini: è quanto sta realizzando Luca Petraglia, tra i più noti costruttori al mondo di opere d’arte in mattoncini LEGO.

“L’opera – fa sapere il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Dalla Ragione – sarà esposta al Parco Vanvitelliano.

Insieme alla riproduzione in LEGO dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.







Per realizzarlo – prosegue il primo cittadino -, ci sono voluti 24.000 mattoncini.

Dal 20 al 21 maggio, inoltre, mostre ed attività ludiche. Tutto il giorno. Nella splendida cornice del Sito Reale del Fusaro -precisa -, esporremo opere realizzate in costruzioni LEGO e laboratori di costruzione, sia liberi che guidati, dove i piccoli visitatori saranno proiettati in un mondo delle meraviglie.

A fare da apripista e preparazione dell’evento, i Brickanti hanno organizzato anche un piccolo concorso di costruzioni per builder in erba, per dare libero sfogo alla fantasia.

Dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30. Sia sabato che – conclude il sindaco – domenica il Parco Borbonico, diventa il Parco dei bambini”.