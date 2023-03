“Non sono mai stato un puttan*ere”: è così che il noto cantautore partenopeo, Gigi D’Alessio, commenta la sua vita privata.

Durante un’intervista rilasciata alla stampa, il noto artista ha parlato dei suoi cinque figli avuti da tre donne diverse.

“Ho sempre pensato – dichiara D’Alessio – a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un puttan*ere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato – confessa -. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati”, ha affermato.







Riguardo la vita sentimentale presente, D’Alessio si dice oggi felice: ha accanto la compagna Denise Esposito da cui ha avuto l’ultimo figlio Francesco.

La sua coscienza, nei confronti delle donne che ha avuto accanto, è pulita: il cantante napoletano ha confessato che non sente di dover chiedere scusa a nessuna delle sue ex.

Nel suo passato spiccano Carmela Barbato e Anna Tatangelo, quest’ultima nota artista.

“Le storie d’amore – conclude D’Alessio – iniziano e possono finire. Con le madri dei miei cinque figli ho un buon rapporto”.

Un altro matrimonio? “Se succederà – chiosa – volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.