La Festa del papà si celebra il giorno in cui si festeggia San Giuseppe: il 19 marzo.

E’ il giorno in cui per dimostrare al proprio padre quanto sia speciale, quanto la sua figura sia indispensabile all’interno della famiglia.







Questa ricorrenza non va dimenticata e possiamo esprimere i nostri sentimenti con alcune delle frasi:

Su una scala da 1 a 10 su quanto sei un buon padre, ti do un milione. Buona festa del papa!

Sei sempre stato un ottimo padre per me. Grazie papà!

Sei la fonte di ogni mia forza e ispirazione. Buona festa del papà!

Oggi è un giorno speciale… Buona Festa del Papà!

Non tutti i supereroi indossano una maschera e tu sei uno di questi. Buona festa del papà!

Grazie per essere così premuroso e per avermi sempre dato una visione così positiva della vita. Felice festa del papà!

Sono contento di avere un papà grande e forte come te. Spero che un giorno riuscirò a eguagliarti, ma sarà dura. Tanti auguri!

Si dice che la mela non cada mai lontano dall’albero. Speriamo, perché un giorno vorrei diventare una persona come te. Tanti auguri papà!

All’uomo che ha conquistato il mio cuore e a un padre meraviglioso per i nostri figli. Amo te e la nostra famiglia!

Mio padre mi ha dato il regalo più grande che qualcuno possa dare a un’altra persona: ha creduto in me.

(Jim Valvano)

Papà, sei in tutti i miei ricordi più belli. Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto ciò che hai fatto per me. Buona festa del papa!

Tutti i miei amici hanno paura di diventare come loro padre. Io ho paura di non diventarlo.

(Dan Zevin)

Per un papà speciale che non posso non adorare con tutto il cuore. Buona festa del papa!

Ricordo ancora tutte le lezioni e tutte le cose buone che hai portato nella mia vita. Non importa quanto tempo sia passato, per me resti sempre un punto di riferimento. Sei il migliore!

Con tutta la gratitudine per ciò che hai sempre fatto per me, ti auguro una fantastica festa del papà!

Ogni volta che ho avuto un problema, eri lì accanto a me ad aiutarmi. È grazie a te se il mondo è un posto migliore. Buona festa del papa!

Grazie per tutto ciò che fai ogni giorno per la nostra famiglia. Siamo così fortunati ad averti. Buona festa del papa!

Papà, sei la prima persona a cui penso quando ho una domanda o quando ho bisogno di un consiglio. Grazie per esserci sempre. Buona festa del papa!

Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non arrabbiarti… Ti auguro comunque una fantastica festa del papà!

Quando ripenso ai sacrifici che hai fatto per la nostra famiglia, mi rendo conto di quanto sia fortunato ad averti come padre. Tanti auguri!

Al più grande padre, marito e amico del mondo! Buona festa del papà!

