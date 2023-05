La Campania è una regione che possiede tanti borghi da visitare perché entrano nel cuore.

Tra questi, c’è quello di Castellabate: già ritenuto uno dei borghi più belli della Campania, è un borgo già inserito nella rete dei “Borghi più belli d’Italia”.

Inoltre, gode del riconoscimento del patrimonio dell’Unesco per la sua bellezza e, soprattutto, per la sua unicità.







All’interno del borgo, è celebra la targa in pietra affissa in una delle viuzze: “Qui non si muore” che riporta la frase di Gioacchino Murat.

Sono tante le stradine che lo caratterizzano, insieme alla vista spettacolare del mare e agli ulivi dei monti circostanti: in poche parole, un connubio perfetto tra mare e montagna.

Per non parlare dei sapori, tipici e caratteristici della zona campana che ogni anno richiama non solo gli amanti dei borghi ma anche quelli del gusto.

Castellabate borgo si trova nel Parco Nazionale del Cilento ed è anche il luogo in cui è stato girato il famoso film “Benvenuti al Sud”, la fortunata pellicola girata in questi luoghi e che vanta la presenza di Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro.

Da non perdere il castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia, Villa Matarazzo, Villa Principe di Belmonte e il famoso porticciolo di Santa Maria detto “Porto delle gatte” e caratterizzato da molti archi.

E’ possibile arrivare al borgo di Castellabate da Napoli o da Salerno in direzione Agropoli-Castellabate: una volta giunti l’incantevole borgo entra nel cuore di chiunque lo visiterà.