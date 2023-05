Si tenuta a Pompei oggi la consueta Supplica dell’8 maggio alla Madonna del Rosario: nonostante la pioggia battente si è svolta, sul sagrato del santuario mariano, la cerimonia per la beata Vergine.

La funzione è stata presieduta, quest’anno, dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.

E’ stato il vescovo prelato di Pompei, mons. Tommaso Caputo, a fare il benvenuto al cardinale Zuppi ricordando che quest’anno si pregherà in particolar modo per la pace in Ucraina.







A Pompei, da oltre 15 anni, è presente una folta comunità di fedeli ucraini che si ritrovano, ogni domenica, guidati dal loro cappellano per la celebrazione della messa.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che sui social ha dichiarato: “A Pompei, questa mattina, per la consueta Supplica dell’8 Maggio alla Madonna del Rosario, alla cui protezione affido la nostra città di Torre del Greco e tutti i cittadini Torresi. Una devozione antica e profonda che neppure la pioggia può fermare”.