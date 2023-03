Nella vita del grande Maestro Eduardo De Filippo la donna ha spesso avuto un ruolo importante nelle sue commedie.

Dalla Donna Cuncetta alla Filumena Marturano passando anche per Donna Amalia della Napoli Milionaria, senza dimenticare il rapporto fraterno che aveva con la sorella Titina, le figure femminili che il grande Maestro del teatro napoletano ha portato sul palcoscenico hanno sempre lasciato il segno.

Ritenuto dai massimi esperti un padre luminoso della lingua napoletana e dei suoi modi di dire, Eduardo dedicò una poesia di rara bellezza alla moglie Isabella Quarantotti.







Nell’anno 1963, Eduardo disse a sua moglie Isabella: “Sai, quando non ci sarò più, guarda bene, perché, in tanti segni, io mi paleserò e tu mi troverai”.

Parole, queste, dettate da una grande sensibilità d’animo e da una personalità forte racchiuse in una poesia intitolata Sto ccà (Tradotto: “Sto qua”).

Ecco cosa riportano i versi della poesia eduardiana:

“Sto ccà”

Sto ccà, Isabè, sto ccà…

Ch’è, nun me vide?

Già, nun me può vedé…

ma stongo ccà.

Sto mmiez’ ’e libre,

mmiez’ ’e ccarte antiche,

pe’ dint’ ’e tteratore d’ ’o cummò.

Me truove quann’ ’o sole tras’ ’e squinge

se mpizz’ ’e taglio

e appiccia sti ccurnice

ndurate

argiento

grosse e piccerelle

’e lignammo priggiato –

acero

noce

palissandro

mogano –

pareno fenestielle e fenestelle

aperte ncopp’ ’o munno…

Me truove quann’ ’o sole se fa russo

primmo ca se ne scenne aret’ ’e pprete

ndurann’ ’e rame ’e ll’albere

e se mpizza

pe’ mmiez’ ’e fronne,

pe se fa guardà.

Si no, me può truvà, scurato notte,

rint’ a cucina

p’arrangià caccosa:

na puntella ’e furmaggio,

na nzalata…

chellu ppoco

ca te supponta ’o stommeco

e te cucche.

Primmo d’ ’a luce ’e ll’alba

po’

me trouve a ttavulino,

c’ ’a penna mmiez’ ’ ddete

e ll’uocchie ncielo

pensanno a chello ca t’aggio cuntato

e ca nun aggio scritto

e ca

va trova

si nun è stato buono

ca se songo perduto sti penziere

distratte

e stanche d’essere penzate

che corrono pe’ ll’aria nzieme a me.

E si guarde pe’ ll’aria

po’ succedere

ca si ce stanno ’e nnuvole

me truove.

’O viento straccia ’e nnuvole

e comme vene vene,

e può truva ciert’uoccie

ca te guardeno

sott’ ’a na fronta larga larga

e luonga

e ddoje fosse scavate…

’e può truvà.