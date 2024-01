Tra le tante novità del Festival di Sanremo una spicca su tutte: si tratta di Geolier, il rapper di Secondigliano che si esibirà sul palco del Teatro Ariston portando la sua napoletanità in mondo visione.

L’artista partenopeo già nel 2023 ha inciso uno degli album più venduti in Italia ed ha attirato tanto pubblico ai suoi concerti ed a breve salirà sul palco sanremese per mostrare il suo talento e le sue origini.

Già, perché dal 6 al 10 febbraio in Tv torna il festival della musica italiana, presentato anche quest’anno dal camaleontico Amadeus.

Emanuele Palumbo, così è registrato all’anagrafe, è nato nel 2000 ed il suo brano al festival 2024 – nella categoria big- è stato composto con il producer Michelangelo.

Quasi interamente in lingua napoletana, il brano di Geolier si intitola “I p’ me, tu p’ te” ed offrirà agli spettatori un testo non propriamente rap ma con una visione più pop e urban.

Quello del rapper di Secondigliano, oltre ad essere un brano che già nel titolo preannuncia il tema affrontato, quello dell’amore di coppia ( “io per me e tu per te”, che tradotto vuol dire “io per la mia strada e tu per la tua”), lancia un messaggio profondo: il dovere e la necessità di avere rispetto verso l’altro partner quando non c’è più il sentimento e, di conseguenza, l’invito a non andare avanti per inezia e abitudine.

E così, non resta quindi che vedere l’esibizione dell’artista campano sul palco del festival, che, come annunciato dagli organizzatori, sarà ricco di tante imperdibili sorprese.

