Gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano e dell’Unità Operativa Scampia, in collaborazione con gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Secondigliano del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la Stazione Carabinieri di Secondigliano, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio.

L’operazione, volta al rispetto del Codice della Strada, ha focalizzato l’attenzione su via Roma verso Scampia.

Durante il servizio sono state controllate 176 persone di cui 72 pregiudicate. Sono state controllate 98 autovetture, 8 sottoposte a sequestro amministrativo e 3 a fermo amministrativo e 27 motoveicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo.







Elevate 41 contravvenzioni al Codice della Strada riguardanti diverse violazioni tra cui veicoli privi di copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza patente, e circolazione con veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

Ulteriori interventi della Polizia Locale sono stati effettuati dalla Unità Operativa Stella nelle aree di piazza Sanità, via Arenaccia, via Nicola Nicolini, e via Abate Minichini.

Qui sono stati elevati 24 verbali oltre a 2 sequestri amministrativi legati alla mancanza di copertura assicurativa.

Nel quartiere Pianura elevati 20 verbali riguardanti varie violazioni al Codice della Strada.