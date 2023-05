Grande novità a San Giorgio a Cremano: in città sono arrivati cioccolata, caramelle e prodotti americani.

Ma non solo, perché nella cittadina a due passi da Napoli si troveranno anche ingredienti, sapori e tutte le novità dell’American Food.

In poche parole, una vera idea innovativa all’ombra del Vesuvio: è quanto ha portato nella città di Massimo Troisi Ciro Alberto, 32enne titolare di “Sapore di festa”, che ‘ha allargato’ la sua attività in un negozio più grande per accontentare una maggiore clientela.







L’inaugurazione dell’attività si è tenuta nei giorni scorsi, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Michele Carbone e la consigliera Cira Cozzuto.

“All’inaugurazioni – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno anche in riferimento ad un’altra inaugurazione di un’altra attività commerciale tenutasi contestualmente sul territorio – si è visto tutto l’entusiasmo dei titolari che hanno manifestato il loro legame con San Giorgio a Cremano e la convinzione di investire qui.

Siamo al fianco dei commercianti che – conclude la fascia tricolore – credono in San Giorgio a Cremano e siamo orgogliosi delle loro attività”.