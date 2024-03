Sono stati effettuati, nella zona di Soccavo e Pianura, 20 operazioni di rimozione di veicoli abbandonati, 14 auto e 6 scooter.

Durante tali operazioni, sono stati redatti 15 verbali di Polizia Urbana, di cui 9 per violazione dell’articolo 20, per occupazione di suolo, con conseguente sequestro di merce.

Gli Agenti dell’Unità Operativa Stella hanno elevato 72 verbali per violazione del codice della strada.







Nell’ambito dell’operazione “Stalli Liberi e Viabilità Sicura” nella zona dei Colli Aminei, sono state effettuate, dal personale della Unità Operativa Vomero, 4 rimozioni per sosta irregolare e contestati 3 verbali per violazione dell’articolo 158 (strisce pedonali e intersezioni), mentre sono stati compilati 31 verbali non contestati per violazioni agli articoli 7, 157 e 158 del codice di circolazione (irregolarità nella sosta).