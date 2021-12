Torre del Greco – Ultimissima ora. Incidente in centro.

Una smart, primo modello, nera, dalle prime notizie arrivate in redazione, sembra sia andata a sbattere stamattina alle 6 e 30 circa, all’angolo tra via Marconi e via Circunvallazione, a pochi passi da una pizzeria della zona.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e i vigili del fuoco.

Bloccato per alcuni minuti il traffico sulle vie interessate.

Nulla ci è pervenuto sulla dinamica esatta dell’incidente, sulle condizioni del conducente e se a bordo c’erano altri passeggeri.

Ancora non si sa se, nell’incidente, sono stati coinvolti altri veicoli.

Si aspettano aggiornamenti.

