Torre del Greco. Una 61enne denunciata per evasione, un 25enne fermato per guida in stato d’ebrezza

Servizio a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del Reggimento Campania. Numerosi i controlli che hanno portato a denunciare un uomo e una donna entrambi di Torre del Greco. La donna è stata denunciata per evasione. La 61enne, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla sua abitazione a Torre del Greco. Denunciato, invece, per guida in stato d’ebrezza un 25enne. Il giovane è stato fermato ad Ercolano alla guida della sua auto. Al controllo dei Carabinieri è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. E ancora. Durante i controlli eseguite diverse perquisizioni. Segnalate alla prefettura due persone trovate in possesso di marijuana.

Controlli anche alla circolazione stradale. Notificati verbali al codice della strada per migliaia di euro, sottoposte a sequestro 5 auto e ritirate 2 carte di circolazioni.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.