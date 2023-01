Come da programma, dopo la riapertura del parco Sannino nell’area Ex Insud Case a san Giorgio a Cremano, riqualificato e dotato di nuove giostre e arredi, sono iniziati anche gli interventi nel parco Antonia Custra, in via Brodolini.

A darne notizia è il primo cittadino sangiorgese, Giorgio Zinno che dichiara: “I lavori procedono regolarmente e termineranno entro la prossima settimana.

Qui – prosegue – d’accordo con l’assessore Eva Lambiase, saranno installati 3 nuovi giochi a molla e un’asse di equilibrio in legno di pino trattato nel pieno rispetto dell’ambiente. Sarà inoltre recuperata un’altalena dal punto di vista strutturale ed estetico e realizzata la pavimentazione antitrauma al di sotto e intorno alle giostrine per la sicurezza dei bambini.

Saranno inoltre recuperate le panchine esistenti, che verranno trattate e tinteggiate, così come la fontana non più funzionante a causa dell’usura.

Continuiamo così nell’opera di riqualificazione progressiva dei parchi pubblici e delle ville dove tanti bambini, famiglie e ragazzi – precisa il sindaco Zinno – trascorrono il tempo libero.

Il prossimo parco oggetto di intervento sarà Frammenti di Delizie in via Galante.

Abbiamo bisogno in città di aree di relax e svago, ma allo stesso tempo dobbiamo preservarle e mantenerle pulite, comportandoci civilmente e rispettando questi luoghi; con grande senso di appartenenza, in quanto questo patrimonio – conclude la fascia tricolore – è bene di tutti”.