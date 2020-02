Torre del Greco – da mediasetplay – “Mi hai messo in imbarazzo, devi ammettere di aver sbagliato. Io ora ho denunciato Nina e nei prossimi giorni depositerò altre denunce”. Luigi Mario Favoloso torna nello studio di Live – Non è la d’Urso per confrontarsi in diretta con la madre Loredana Fiorentino.

L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Nina Moric afferma anche di essere seguito da una macchina. “Sono stata confusa”, dice Loredana, mentre il figlio la incalza sui motivi che l’hanno spinta a comparire in televisione dopo aver ricevuto la sua mail che la rassicurava sulle sue condizioni di salute.

Oltre ad aver già fatto la denuncia a Nina Moric per diffamazione, rispetto alle accuse sulle percosse, Luigi Favoloso ha dichiarato che, è facilmente riscontrabile che Nina stia mentendo. Lancia poi una bomba dicendo che le immagini dei lividi che la Moric ha mostrato, sono riconducibili ad una microliposuzione e non a delle percosse, e questo anche secondo il parere di cinque chirurghi estetici a cui lui le ha mostrate. La cosa lascia tutti un po’ interdetti soprattutto vista l’estrema magrezza della Moric, ma Favoloso non ha dubbi tanto che anche la d’Urso, gli promette che farà verificare la foto da un chirurgo plastico di fiducia, per avere una risposta.