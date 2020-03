Torre del Greco – Il porta a porta che doveva partire da ieri sera, primo marzo, in molte strade della città, sembra non essere partito nel miglior modo possibile.

In alto, la foto inviataci da un nostro lettore, scattata stamattina alle 7 e 15 in via Montedoro.

Dopo l’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti, dal primo marzo il servizio porta a porta si doveva estendere ad altre zone, fino a raggiungere il centro. Ma sembra che qualcosa non si andata bene.

Comunque, per informazioni e ritirare il kit, rivolgersi al persone presente nei punti all’interno dei parcheggi “Bottazzi” e “La Salle”.

Altre informazioni si possono chiedere all’ufficio Ecologia, presso il complesso La Salle.