Torre del Greco – Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale la cerimonia di consegna degli encomi a due giovanissimi cittadini di Torre del Greco: Pasquale Apparenza e Daniele Bossa, protagonisti di una vicenda di pronto intervento, verificatasi in località “La Scala” a Torre del Greco, la sera del 02 Gennaio u.s.

I due ragazzi, allertati da una segnalazione di pericolo, ricevuta dalla scogliera posta a protezione dell’ultimo tratto di via Calastro, si sono lanciati in mare con prontezza e determinazione, dando prova di​ un alto senso del dovere e di profondo spirito di servizio verso la collettività.

A consegnare i riconoscimenti, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, alla presenza dei familiari dei due ragazzi e del bambino.

“E’ bello leggere – le parole del primo cittadino – forte e vivo, nei ragazzi e nei tanti giovani della nostra comunità cittadina, il senso pieno e profondo di educazione ai valori della solidarietà umana e dell’altruismo sociale. ​ Una lezione di civiltà che ci fa sperare nei nostri ragazzi e ci incoraggia a mettere in campo, le migliori energie per la formazione dei nostri giovani. Pasquale e Daniele hanno reso un servizio all’intera comunità cittadina. E,’ davvero, questa una bella pagina di dignità per Torre del Greco”.