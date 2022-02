L’Enciclopedia d’Arte Italiana presenta la decima edizione del “Catalogo Generale Artisti dal Novecento ad oggi”, storico volume realizzato sin dal 2011 con il contributo di artisti, critici, direttori di Gallerie, Musei e Fondazioni.

“Il decennale rappresenta un traguardo di lungimiranza e caparbietà. Le imprese editoriali si adeguano, alle innovazioni e agli imprevisti, come la recente pandemia che ha inevitabilmente contaminato la creatività degli artisti e modificato profondamente le regole del mercato dell’arte. Questo elemento ha reso necessaria una scelta innovativa, come quella di rendere il volume del 2021 virtuale, per consentire agli artisti dell’Enciclopedia di essere visibili anche in condizioni estreme” afferma il Direttore editoriale Alberto Moioli.

Una scelta in linea con la filosofia del progetto culturale e artistico dell’Enciclopedia d’Arte italiana che ha dedicato negli anni trascorsi le sue copertine a Giuseppe Viola, Georges Secan, Fiorenzo Barindelli, Amedeo Modigliani, Ernesto Treccani, Umberto Boccioni, Remo Brindisi, Giò Pomodoro e Salvatore Fiume.

Scelta che non trascura l’innovazione, costante dell’intera storia dell’Enciclopedia d’Arte Italiana fondata a Milano nell’anno 2009. A confermarlo la connotazione bilingue e, per la prima volta quest’anno, la presentazione ufficiale nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America a Washington. Accanto agli artisti, con i critici, le istituzioni, i musei, le gallerie e fondazioni, nel numero del decennale, ampio spazio è stato riservato all’Artista dell’anno, Drago Cerchiari, già protagonista, con Nicol Ferrari, Enza De Paolis, Giuseppe Frascaroli ed Elisa Macaluso delle mostre personali organizzate on line dallo staff dell’Enciclopedia d’Arte Italiana durante le chiusure forzate degli spazi espositivi.

In copertina il grande pittore Paolo Salvati (1939 – 2014). Indubbiamente uno dei principali attori della pittura poetica ed espressiva, artista moderno, puro, con un forte elemento simbolico, che affronta tematiche di carattere profondamente psicologico. Michela Ramadori dirà del maestro romano: “Paolo Salvati è stato un artista figurativo, pittore e disegnatore italiano, con i suoi paesaggi comunica la condizione dell’uomo contemporaneo, dando un’originale interpretazione del binomio uomo-natura, in consonanza con le questioni della postmodernità e dell’ambiente, emerse in ambito artistico dopo il Sessantotto”.

Per l’occasione Francesca Salvati cofondatrice di Paolo Salvati Onlus e dell’Archivio a lui dedicato si dichiara onorata ed entusiasta della scelta editoriale qualificata che resiste ai tempi pandemici nonostante le difficoltà, e con essa tutte le opere enciclopediche che esistono da circa 2 000 anni.

L’Enciclopedia d’Arte Italiana “Catalogo Generale Artisti dal Novecento ad oggi” è disponibile nelle principali librerie nazionali ed internazionali e sui circuiti di settore, biblioteche e pinacoteche di stato, nazionali e internazionali.

Cristoforo Russo