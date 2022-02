San Giorgio a Cremano – Partito il restyling di viale Formisano. Nuova illuminazione. Nuovo manto stradale. Sarà realizzata anche la rotonda all’incrocio con via Togliatti

Ecco le parole del sindaco Giorgio Zinno:

“Cari concittadini, sono partiti i lavori di restyling del viale Formisano. Un altro intervento programmato insieme al vicesindaco Eva Lambiase e finanziato con i fondi della Città Metropolitana.

La strada sarà oggetto di interventi che riguardano la pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti, anche questi come ormai stiamo facendo per l’intero territorio, con tecnologia al led e quindi più luminosi e capaci di garantire un notevole risparmio energetico ed economico.

Sarà interamente rifatto il manto stradale, attualmente danneggiato dal tempo e dall’usura e tutti i marciapiedi con betonelle in CLS autobloccanti.

L’iniziale progettualità prevedeva, proprio per quanto riguarda i marciapiedi, interventi solo laddove necessario. Insieme all’ufficio tecnico infatti, dopo diversi sopralluoghi, si è deciso di ampliare il progetto per realizzarli tutti ex novo, intercettando le risorse necessarie per portare a termine anche quest’opera.

Infine, d’accordo con l’assessore Aldo Raucci, e grazie ad un lavoro di squadra, sarà realizzata anche la rotonda all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale Formisano.

Sarà dotata di catarifrangenti, illuminazione ed apposita cartellonistica. La rotonda in questo punto della città è necessaria, in quanto essa costituisce un deterrente per molti automobilisti che non di rado percorrono ad alta velocità via Togliatti, causando a volte incidenti proprio in prossimità dell’incrocio con viale Formisano e rappresentando comunque un pericolo per pedoni e altre vetture. Condizioni meteo permettendo, la consegna dei lavori è prevista a fine Aprile 2022.

Intanto Mi complimento per la sinergia con cui hanno lavorato gli assessorati ai Lavori Pubblici e quello alla Viabilità, al fine di rendere viale Formisano una strada non solo più attraente ma anche più sicura, con innegabili benefici per i residenti, i commercianti, per coloro che frequentano la scuola Formisano e il Parco Paradiso, ma anche per gli automobilisti.

Manteniamo un altro impegno preso con la città. Continuiamo a costruire. Insieme”.