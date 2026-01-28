Sarebbe potuto sfociare in tragedia il tentativo di rapina avvenuto la notte scorsa a Torre del Greco: i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Calastro dove due rapinatori col volto coperto si erano avvicinati a un’auto, tirando fuori dall’abitacolo un 27enne e la sua fidanzata.







L’uomo, per difendere la compagna, avrebbe prima avuto una colluttazione con i rapinatori e poi sarebbe stato accoltellato al petto e alla spalla. Soccorso da un’ambulanza, il 27enne è stato portato in ospedale. Non è in pericolo di vita.