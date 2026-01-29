Ercolano – Domenica 1° febbraio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito, ogni prima domenica del mese, ai musei e ai parchi archeologici statali.

Anche il Parco Archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare gratuitamente l’area archeologica per un’intera giornata all’insegna della storia, della cultura e della scoperta del patrimonio vesuviano.

I visitatori potranno passeggiare tra le antiche strade della città romana e accedere ai principali luoghi del sito, tra cui il Padiglione della Barca, che custodisce preziose testimonianze del profondo legame tra Ercolano e il mare e l’Antiquarium, dove sono conservati reperti straordinari della vita quotidiana, tra cui i legni carbonizzati e i raffinati Ori di Ercolano.

Informazioni utili

Prenotazione per la visita al Parco non richiesta e non effettuabile online. Il biglietto d’ingresso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano va ritirato il giorno stesso direttamente presso la biglietteria.

• Ingresso gratuito per l’intera giornata

• Orari e aggiornamenti: https://ercolano.cultura.gov.it/biglietti/







Sarà inoltre regolarmente visitabile, con l’acquisto del biglietto di ingresso, la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola ad Ercolano”, organizzata dal Parco Archeologico di Ercolano in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane e ospitata negli eleganti ambienti affrescati di Villa Campolieto, una delle più affascinanti dimore storiche del Miglio d’Oro.

Il percorso espositivo propone un coinvolgente dialogo tra passato e presente attraverso il tema del cibo, raccontando la quotidianità degli antichi ercolanesi con reperti archeologici unici, immagini e narrazioni contemporanee.

Mostra “Dall’uovo alle mele” – biglietti e info:

https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/dalluovo-alle-mele.-la-civilta-del-cibo-e-i-piaceri-della-tavola-ad-ercolano/