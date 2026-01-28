È accaduto la scorsa notte a Torre del Greco, nella zona di via Nazionale che ricade nel quartiere di Sant’Antonio.

Alla fine però i malviventi non sono riusciti a portare via l’Atm e sono stati costretti a scappare via. Sul caso indagano ora le forze dell’ordine.







Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una Alfa Romeo – risultata poi essere stata rubata – è stata lanciata a forte velocità in retromarcia contro l’ingresso della filiale della Banca di Credito Popolare posta nella prima parte di via Nazionale, la lunga arteria che collega la città vesuviana alla vicina Torre Annunziata. Il forte rumore dovuto all’urto e la contemporanea attivazione degli allarmi, ha di fatto risvegliato i residenti della zona. I più pronti sono riusciti a raggiungere le finestre che danno sulla strada, notando alcune persone che provavano a portare via il bancomat.

Un tentativo che però non è riuscito, tanto che i ladri, una volta appurata l’impossibilità a concludere il colpo, hanno preferito allontanarsi dalla zona e fare perdere le proprie tracce.

Gli inquirenti, che hanno provveduto ad acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto di credito e quelle poste nelle sue immediate vicinanze, sono adesso al lavoro per provare a risalire agli autori del mancato colpo.