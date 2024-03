E’ stato preso di mira perchè tifa per la squadra di calcio Juventus: protagonista dell’amara vicenda accaduta l’altro giorno p il professor Paolo Ascierto, noto oncologo dell’Istituto per la cura dei Tumori ‘Pascale’ di Napoli nonché massimo esperto nella cura del melanoma ed in campo tra i protagonisti in prima linea nella battaglia contro il Covid.

A raccontare di quanto vissuto domenica sera prima della partita Napoli-Juventusè stato Ascierto stesso, sulla sua pagina social.

Ecco quanto accaduto presso lo Stadio Maradona: dopo avergli ceduto il passo, quasi a far pensare ad un segno di gentilezza, il noto professore è stato sputato addosso, verso i piedi, da un altro tifoso in segno di disprezzo.







Il tutto è accaduto ai gates dello Stadio napoletano.

Quella sera, come racconta, il noto oncologo Ascierto era stato convinto da un amico ad andare allo stadio per la partita Napoli – Juve.

“Io amo il calcio e sono juventino da sempre e non vedo – aggiunge – perchè non dovrei esserlo. Così come, da napoletano adottato, mi dispiace quando il Napoli, lontano dalla Juve, perde”.

Di fronte allo sputo ricevuto, il professore non ha avuto nessuna reazione, solo amarezza e rabbia.