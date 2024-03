Gli agenti di polizia del Commissariato di San Giorgio a Cremano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Troisi a San Giorgio a Cremano, hanno notato una persona che, con fare guardingo, si è avvicinata a due giovani dai quali ha ricevuto qualcosa in cambio di una banconota.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di un involucro di hashish e di una sigaretta artigianale del tipo “spinello”, che gli indagati, identificati per un 17enne e un 16enne di San Giorgio a Cremano, quest’ultimo trovato in possesso di 9 involucri di hashish del peso di 21 grammi circa e di 20 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.







Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo nelle abitazioni degli indagati ed, in effetti, l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché hanno rinvenuto, nell’appartamento del 16enne, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e un coltello da cucina con la lama intrisa di sostanza stupefacente mentre, nell’appartamento del 17enne, gli operatori hanno rinvenuto un involucro di hashish, diverso materiale per il confezionamento, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente.

Pertanto, il 16enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; il 17enne, invece, è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.