Caserta – Un vero e proprio lager per cani da combattimento, in particolare pitbull tenuti in pessime condizioni e privi del microchip, è stato scoperto dalla Polizia a Casal di Principe (Caserta); il proprietario, un ragazzo di 20 anni, con precedenti per stupefacenti, porto e detenzione di oggetti atti ad offendere e ricettazione, è stato denunciato per il reato di maltrattamenti di animali.

I poliziotti del Posto Fisso di Casapesenna sono intervenuti in un’abitazione dove erano stati segnalati maltrattamenti di animali e combattimenti tra cani, tra l’altro fatti accoppiare per alimentare il mercato illegale. Gli agenti si sono trovati di fronte una situazione drammatica, con sette pitbull legati a catene fissate verticalmente alla soffitta dell’abitazione, e privi di qualsiasi basilare cura.

In particolare, su uno degli animali, una femmina dell’età di circa 4 anni, sono state riscontrate numerose cicatrici di ferite pregresse, riconducibili a combattimenti con altri animali.