È iniziato questa mattina l’intervento per l’abbattimento della Vela Gialla a Scampia.

L’operazione segna un momento di forte valore simbolico e, al tempo stesso, una tappa fondamentale del programma di rigenerazione urbana Re-Start Scampia.

All’avvio dei lavori erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la vicesindaca e assessora all’Urbanistica, Laura Lieto, e il presidente dell’ottava Municipalità, Nicola Nardella, e una rappresentanza dei Comitati delle Vele.







In contemporanea con le demolizioni, che riguarderanno anche la Vela Rossa, sono in corso i lavori per la realizzazione delle nuove case che verranno consegnate, una volta ultimate, alle famiglie che vivevano all’interno dei fabbricati realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso.

Il piano prevede la costruzione di 433 alloggi, ma anche la realizzazione di servizi, spazi attrezzati e strutture sociali.

Alcuni servizi troveranno sede nella Vela Celeste, che è l’unica destinata a essere riqualificata e non abbattuta.

Proprio nella Vela Celeste, un crollo avvenuto il 22 luglio dello scorso anno provocò la morte di tre persone e il ferimento di altre undici, tra cui sette bambini.

Quella tragedia ha dato ulteriore impulso al progetto di rigenerazione urbana di Scampia.

“Oggi è un giorno importante, la città ha preso un impegno e lo sta mantenendo – ha affermato il sindaco Manfredi –. Si comincia a demolire la prima delle due vele e in parallelo ci sono i cantieri che sono stati avviati per la costruzione di nuovi edifici.

Ce la stiamo mettendo tutta per cercare di rispondere ai bisogni alle persone e, soprattutto, risolvere un problema che si trascinava da decenni.

Quando mi sono insediato ho trovato situazioni abitative non degne di un Paese civile.

La democrazia si difende dando dignità a tutti. Noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo”.

“Oggi – ha proseguito il sindaco – il nostro pensiero va alle vittime del crollo nella Vela Celeste. Quella notte venni sul posto e dimenticherà mai quella tragedia.

Vogliamo onorare le vittime con una risposta concreta.

Per troppi anni sono state fatte promesse mai mantenute. Ho preso un impegno con me stesso e con i napoletani e quest’Amministrazione lo sta mantenendo”.

“Quello che tutti vogliamo – ha concluso – è che di Scampia si possa dire che è una realtà con una storia molto difficile, come la storia di tante periferie d’Italia, ma non si è fermata, come non si è fermata Napoli, e ha avuto il coraggio di cambiare e anche la forza di vincere gli stereotipi.

Combattiamo ogni giorno contro lo stereotipo di una città perduta.

Napoli è una grande città, ricca di grandissime energie, sia nel centro che nelle periferie, e lo sta dimostrando nei fatti”.