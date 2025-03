Gli agenti motociclisti del gruppo d’intervento territoriale insieme ai colleghi dell’unità operativa Fuorigrotta hanno effettuato un servizio di polizia stradale in collaborazione con il personale della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In via Giambattista Marino, quartiere Fuorigrotta, sono stati controllati 12 i veicoli.

Dieci di questi – minicar, minimoto e ciclomotori – sono stati sottoposti ad accertamenti tecnici e 4 sono risultati irregolari.







Complessivamente, nel corso dell’operazione sono state elevate 27 sanzioni amministrative ed eseguiti 3 sequestri amministrativi e 7 fermi amministrativi. In un caso il veicolo è stato dato in affidamento al custode-acquirente, in un altro è scattata la sospensione dalla circolazione. Ad un conducente è stata sospesa la patente di guida.

In occasione dell’incontro di calcio Napoli-Fiorentina sono stati intensificati i controlli nelle aree limitrofe allo stadio Maradona. Sanzionati 4 parcheggiatori abusivi, 2 dei quali, essendo recidivi, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria.

Le somme ritenute provento dell’attività illecita sono state sequestrate.

Gli agenti della Polizia locale, inoltre, hanno elevato 75 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e disposto la rimozione di 53 veicoli e il sequestro di altri 2 sprovvisti di copertura assicurativa.

Sono stati effettuati anche controlli di natura amministrativa e commerciale a seguito dei quali sono stati elevati 4 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 verbali per la vendita di bibite in bottiglie di vetro e 2 verbali per mancata presentazione della Scia sanitaria.

Eseguiti, inoltre, 4 sequestri di merce per un totale di altre 200 pezzi tra bottiglie e lattine vendute abusivamente.