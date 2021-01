San Giorgio a Cremano – Consegna kit differenziata sospesa. Ecco come fare spiegato dal sindaco.

Cari concittadini, per effetto della pandemia è stato sospeso il servizio di consegna porta a porta dei kit di sacchetti per la raccolta differenziata.

E’ stato riaperto pertanto, l’infopoint in via Mazzini, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Chiedo però a tutti voi di non accalcarvi presso la sede di ritiro Buttol, in quanto nei prossimi giorni si darà priorità ai nuclei familiari che non hanno ricevuto domicilio il kit dell’ultimo quadrimestre (settembre2020-gennaio 2021).

A partire da Febbraio, stiamo predisponendo con la società altri due punti ritiro, aumentando quindi il numero a tre, che saranno collocati in vari punti del territorio con l’obiettivo di facilitare il ritiro e di evitare pericolosi assembramenti, soprattutto in questa fase emergenziale.

A breve comunicheremo gli indirizzi degli infopoint dove poter ritirare il kit domestico.

Intanto ci scusiamo per eventuali disagi che potrebbero essersi verificati negli ultimi giorni ma stiamo predisponendo al meglio il servizio anche in questo periodo difficile, al fine di evitare ulteriori problemi, in attesa di poter riprendere il servizio porta a porta, appena avremo la certezza che non vi sarà alcun rischio per operatori e residenti.