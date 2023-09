Lo scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Macello per la segnalazione di furto in corso all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato, dopo una colluttazione, da personale addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, dopo aver danneggiato l’antitaccheggio aveva prelevato una bottiglia di champagne di ingente valore, per poi tentare la fuga.







Pertanto, il 38enne di Torre del Greco è stato tratto in arresto per rapina.