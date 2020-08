Napoli – Il presidente De Luca ha disposto che tutti i cittadini che rientrano da vacanze all’estero debbano sottoporsi a test anti-Covid 19 e restare in isolamento fiduciario finché non siano disponibili i risultati.

I vacanzieri dovranno utilizzare, per il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo utilizzato per fare ingresso in Italia, esclusivamente un veicolo privato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale.

Tali persone, fino al prossimo 31 agosto, devono obbligatoriamente segnalare il rientro in Campania entro 24 ore per essere sottoposte a test sierologici e/o tamponi chiamando l’Asl Napoli 3 al numero 0818490682.

Tutto ciò per monitorare la propria situazione epidemiologica e garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Quindi chiunque torni da Paesi stranieri in città, deve contattare il locale distretto dell’Asl rilasciando i propri dati, il paese di provenienza e tutte le informazioni che verranno richieste.