Portici – Durante il servizio di controllo del territorio finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno fermato un automobilista in via Benedetto Croce.

Nell’auto i poliziotti hanno rinvenuto quattro involucri di hashish per un peso di 42 grammi e la somma di 75 euro e hanno denunciato il conducente, un 25enne porticese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sanzionandolo altresì per aver violato le misure previste dal Dpcm del 22 marzo 2020.