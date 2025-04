Sono ritenuti responsabili di avere messo a segno – in una manciata di minuti – sei rapine e di averne tentate altre due, tra il Vomero e l’Arenella: due giovani, un ventenne napoletano e un 17enne di origini bulgare, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati arrestati della Polizia di Stato di Napoli per i reati di tentata rapina in concorso, in rapina aggravata in concorso.

Entrambi sono stati denunciati anche per ricettazione.







Le indagini dell’UPG della Questura e del Commissariato San Giovanni-Barra sono scattate dopo le segnalazioni di alcune rapine giunte alla Centrale Operativa che vedevano tutte protagoniste due persone in sella a uno scooter.

La coppia di rapinatori è stata intercettata dai poliziotti che poi l’ha inseguita fino a quando a causa di una manovra azzardata hanno perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo.

Malgrado la fuga a piedi sono stati aggiunti e bloccati dagli agenti. Il ventenne aveva in tasca 385 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e il 17enne 240 euro e un coltello di 22 centimetri.

Grazie agli approfondimenti investigativi è emerso che avevano commesso ben sei rapine e di averne tentate altre due, in soli 15 minuti, ai danni di sette persone. Lo scooter, inoltre, è risultato provento di un furto commesso poco prima della prima rapina.

Durante gli stessi controlli eseguiti la scorsa notte gli agenti del commissariato san Ferdinando hanno denunciato un 17enne napoletano in scooter per resistenza a pubblico ufficiale sfuggito a un controllo, è poi emerso, perché alla guida di un messo senza polizza e revisione: il ragazzo è stato riaffidato ai genitori e lo scooter sequestrato.