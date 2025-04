Vico Equense – Torna la storica e tradizionale processione del Venerdì Santo a Vico Equense. L’Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello e la Venerabile Arciconfraternita dell’Assunta e Monte dei Morti invitano cittadini e turisti a partecipare alla solenne e suggestiva Processione del Cristo Morto, in programma Venerdì 18 aprile alle ore 20.00.

Il corteo partirà dal piazzale del Castello Giusso per poi snodarsi lungo un percorso carico di storia e spiritualità: via Mons. Natale, via Filangieri, via San Ciro. Dinanzi al piazzale della Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, patroni della città, avverrà l’inserimento della Vergine Addolorata, dando così vita a un momento particolarmente toccante e simbolico.







La processione proseguirà poi attraverso le strade del centro cittadino: via Colonnella, via Santa Sofia, via Nicotera, corso Filangieri, piazza Umberto I, corso Umberto, via Caccioppoli, via Santa Sofia, via Roma, piazza Umberto I, via Filangieri e via Mons. Natale.

In queste ore fervono i preparativi per garantire il massimo decoro e raccoglimento per un evento che affonda le sue radici nella tradizione popolare e religiosa di Vico Equense. Per l’occasione, è stata richiesta la collaborazione degli esercizi commerciali affinché spengano le insegne luminose e abbassino le saracinesche, e dei bar per sospendere la somministrazione di prodotti durante il passaggio della processione. La cittadinanza è invitata a partecipare in un clima di raccoglimento, preghiera e silenzio, rendendo omaggio a uno dei momenti più intensi e sentiti della Settimana Santa.

“È uno dei riti più sentiti dalla nostra comunità, un momento di fede, rispetto e tradizione che unisce generazioni e risveglia il senso profondo dell’appartenenza. Invito tutti, cittadini e visitatori, a viverla con partecipazione e silenziosa devozione, contribuendo a custodire questo prezioso patrimonio spirituale che caratterizza la nostra identità”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Aiello.