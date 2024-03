Fugge a bordo di un’auto rubata ma resta bloccato nel traffico. È successo a Napoli, dove il malvivente è stato raggiunto e arrestato dalla polizia.

Un uomo ha segnalato alla sala operativa di aver subito il furto della sua auto in via Alberto Marghieri e che stava cercando di inseguire il ladro a bordo di un altro veicolo.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani hanno intercettato il fuggitivo, poco dopo, in corso Garibaldi.







Qui il ladro ha effettuato una manovra repentina nel tentativo di eludere il controllo e darsi alla fuga nei vicoletti adiacenti ma, in via Nicola Mignogna, il traffico ha arrestato la sua corsa. Ha abbandonato il veicolo continuando la fuga a piedi ma, è stato raggiunto e bloccato. Il ladro, un 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.