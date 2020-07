Napoli – Nel week end dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza firmata dal Governatore Vincenzo De Luca si sono riviste le mascherine nei locali pubblici e al chiuso.

Sta passando il messaggio lanciato dall’autorità sanitaria, che considera necessario contenere l’espansione di una epidemia a rischio ripresa per la circolazione internazionale di queste settimane.

Sono state multate persone e turisti a Salerno, a Capri e non solo. In base all’ordinanza numero 63, in vigore fino al 31 luglio, si potrà continuare a passeggiare senza mascherina, ma non si potrà entrare in un negozio senza indossarla.

Stessa cosa vale per chi deve salire su un autobus o un treno. I negozi che tollereranno clienti sprovvisti verranno sospesi e i bus con a bordo passeggeri privi del dispositivo saranno bloccati. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un avviso ai cittadini campani. Se non rispetteranno le regole, è stato spiegato, scatteranno provvedimenti più rigorosi e severi.

L’ordinanza contiene le seguenti misure: blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere. Sarà previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina.

Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).