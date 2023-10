Uomo trovato morto nel parcheggio dismesso dello stadio, saranno ripristinate le grate rimosse per recuperare il corpo.

Saranno immediatamente ripristinate le grate tagliate dai vigili del fuoco per recuperare il corpo dell’uomo trovato senza vita nell’area di parcheggio dismessa che si trova al di sotto del settore Ospiti dello stadio Maradona.

L’area Patrimonio del Comune si è attivata per ricollocare le protezioni che erano state rimosse.







L’Amministrazione comunale si è anche attivata per approfondire la dinamica del tragico incidente avvenuto – secondo una prima ricostruzione – nel tentativo da parte dell’uomo di arrampicarsi per accedere all’impianto in occasione della partita Napoli-Milan senza passare per la zona di controllo dei biglietti.